Песков назвал ситуацию с задержанием учёного Колкера прерогативой правоохранителей и суда
- © Пресс-служба Президента РФ
«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал Песков.
Ранее стало известно об аресте Дмитрия Колкера. Как сообщили в Новосибирском государственном университете, он занимался разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.
3 июля члены семьи Колкера сообщили, что получили телеграмму о его смерти.