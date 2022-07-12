Учёные заявили об отсутствии опасности широкого распространения оспы обезьян в России

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Член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов высказались о ситуации с оспой обезьян.
Учёные заявили об отсутствии опасности широкого распространения оспы обезьян в России
  • РИА Новости

Так, в беседе с «Петербургским дневником» Чумаков заявил, что опасности для обычных людей на фоне распространения заболевания практически нет.

«Все разновидности оспы — чёрная, оспа обезьян — могут профилактироваться прививкой, которая была создана Эдвардом Дженнером 250 лет назад. Это живая вакцина на базе обычной коровьей оспы, которая даёт довольно стойкий иммунитет от любой оспы», — отметил он.

Со своей стороны, Викулов в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что на фоне регистрации в России первого случая оспы обезьян Роспотребнадзор примет все необходимые меры санитарного контроля.

Кроме того, он добавил, что широкое распространение этого заболевания в стране маловероятно.

«Если вовремя выявлены источник и все контактировавшие лица, то маловероятно широкое распространение, так как заболевание не обладает высокой заразностью и нет высокого потенциала распространения», — уточнил вирусолог.

Ранее сообщалось, что Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

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