Диетолог Соломатина назвала полезные при похудении десерты
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Так, во время диеты врач порекомендовала употреблять низкокалорийные десерты и те, которые помогут избавиться от токсинов, появляющихся в организме при снижении веса.
«Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости», — добавила Соломатина в беседе в «Москвой 24».
Также можно есть мармелад, приготовленный самостоятельно без сахара, замороженные фруктовые пюре в виде сорбетов или печёные яблоки.
Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт не приведёт к набору лишнего веса.