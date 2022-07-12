Диетолог Соломатина назвала полезные при похудении десерты

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при похудении необязательно отказываться от сладкого — торты и пирожные можно заменить печёными яблоками, сорбетами, желе, пастилой или мармеладом.
Диетолог Соломатина назвала полезные при похудении десерты
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Так, во время диеты врач порекомендовала употреблять низкокалорийные десерты и те, которые помогут избавиться от токсинов, появляющихся в организме при снижении веса.

«Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости», — добавила Соломатина в беседе в «Москвой 24».

Также можно есть мармелад, приготовленный самостоятельно без сахара, замороженные фруктовые пюре в виде сорбетов или печёные яблоки.

Ранее в разговоре с URA.RU врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой десерт не приведёт к набору лишнего веса.

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