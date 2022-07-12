IKEA организовала электронную очередь для покупки товаров на распродаже

IKEA организовала электронную очередь для желающих приобрести товары сети на онлайн-распродаже в России.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернём вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — говорится на сайте.

Ранее IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок.

Российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

В середине июня стало известно, что компания IKEA продаёт свои четыре фабрики в России и оставляет розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.

Директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев выразил мнение, что в России нишу, которую занимала IKEA, в скором времени смогут занять отечественные мебельные компании.