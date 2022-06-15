IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах

Компания IKEA продаёт свои четыре фабрики в России и оставляет розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сообщила компания.

Там уточнили, что такое решение повлечёт за собой оптимизацию, которая в том числе «коснётся многих сотрудников».

«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, — сотрудникам и клиентам», — добавили в компании.

«Интер ИКЕА» в России уменьшит штат сотрудников на собственных производствах, начнёт поиск новых владельцев для всех четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Вместе с этим торговые центры «МЕГА» продолжат работать.

3 марта IKEA сообщила о решении приостановить деятельность на территории России и Белоруссии на фоне событий на Украине.