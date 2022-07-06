IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок

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IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок.
IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок
  • Legion-Media

Как сообщается на официальном сайте магазина, при заказе товаров действуют ограничения.

«Не более 70 штук одного артикула; вес товаров не более 1 тыс. кг; сумма покупки не более 1 млн рублей. Некоторые артикулы (такие как петли, реечное дно и т. д.) можно купить только в составе комбинации либо не более десяти штук (петли) и одной штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке», — говорится в сообщении компании.

Ранее IKEA заявила о решении продать свои четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.

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