IKEA ввела ограничения при заказе товаров на онлайн-распродаже через форму заявок.

Как сообщается на официальном сайте магазина, при заказе товаров действуют ограничения.

«Не более 70 штук одного артикула; вес товаров не более 1 тыс. кг; сумма покупки не более 1 млн рублей. Некоторые артикулы (такие как петли, реечное дно и т. д.) можно купить только в составе комбинации либо не более десяти штук (петли) и одной штуки (комплект для реечного дна и перекладины) в одной заявке», — говорится в сообщении компании.

Ранее IKEA заявила о решении продать свои четыре фабрики в России и оставить розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.