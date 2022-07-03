Российская IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля

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Российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.
Российская IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля
  • РИА Новости

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте... Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA.

Ранее сообщалось, что сотрудники торговой сети магазинов IKEA на распродаже товаров с 27 июня по 1 июля могут купить товары со скидкой до 60%.

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