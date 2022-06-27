Скидки сотрудникам IKEA на распродаже товаров составили до 60%

Сотрудники торговой сети магазинов IKEA на распродаже товаров с 27 июня по 1 июля могут купить товары со скидкой до 60%.

Об этом сообщают «Известия».

«Сегодня (27 июня. — RT) и до первого числа там распродажа для сотрудников. На входе и на кассах проверяют бейджи. Если ты не сотрудник, то купить ничего не получится», — рассказал корреспондент издания.

Уточняется, что онлайн-распродажа для остальных покупателей начнётся с 5 июля, однако столь огромных скидок на ней не ожидается.

Ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах.

Торговая сеть IKEA сообщила, что продажи товаров на сайте начнутся через несколько дней.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН выразил мнение, что многие ушедшие из России компании захотят вернуться, поскольку ненасыщенный отечественный рынок является для них крайне привлекательным.