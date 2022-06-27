Торговая сеть IKEA анонсировала старт продаж товаров на сайте через несколько дней

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Торговая сеть IKEA сообщила, что продажи товаров на сайте начнутся через несколько дней.
Торговая сеть IKEA анонсировала старт продаж товаров на сайте через несколько дней
  • Gettyimages.ru

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней», — говорится в заявлении на сайте.

Отмечается, что продажи в магазинах осуществляться не будут.

Ранее стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН выразил мнение, что многие ушедшие из России компании захотят вернуться, поскольку ненасыщенный отечественный рынок является для них крайне привлекательным.

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