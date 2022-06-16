Предприниматель Куккоев не исключил замещения IKEA после ухода бренда с российского рынка

Директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в России нишу, которую занимала IKEA, в скором времени смогут занять отечественные мебельные компании.

По мнению специалиста, после продажи фабрик IKEA новые владельцы смогут запустить производство аналогичных товаров для дома, прежде всего мебели.

«IKEA — это бизнес-процесс. Если он останется, то бренд уже не важен. Главное — удобство для людей, товары для людей... Если сохранить эти направления, рынок пойдёт туда, где предоставляют такой сервис. Я думаю, что российские мебельщики смогут заменить эту нишу, так как выбора нет: спрос остался, а предложений нет. Думаю, что пройдёт полгода и, возможно, об IKEA и вспоминать не будут», — отметил Куккоев.

Накануне стало известно, что IKEA продаст все четыре фабрики в России и уменьшит штат сотрудников на производствах.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН выразил мнение, что многие ушедшие из России компании захотят вернуться, поскольку ненасыщенный отечественный рынок является для них крайне привлекательным.