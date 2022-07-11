Терапевт Куприна назвала возможные причины плохого самочувствия в дождливую погоду

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Врач-терапевт Светлана Куприна предупредила, что затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма.
Терапевт Куприна назвала возможные причины плохого самочувствия в дождливую погоду
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«Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой окружающего воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Вследствие этого можно наблюдать снижение работоспособности, как физической, так и умственной, быструю утомляемость, слабость», — сказала специалист «Известиям».

По её словам, в дождливую погоду также снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода. В связи с этим могут возникать головные боли.

Ранее врач-офтальмолог доктор медицинских наук Вячеслав Куренков в беседе с URA.RU рассказал о последствиях отказа от солнцезащитных очков.

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