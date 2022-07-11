Терапевт Алексеева дала советы планирующим автопутешествие

Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева сообщила, что в длительных путешествиях на машине необходимо придерживаться нескольких правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.

По словам специалиста, каждые четыре часа путешественникам стоит делать остановки и выходить из машины.

Кроме того, рекомендуется пить воду — маленькими глотками на протяжении всего пути. Также стоит опасаться сквозняков, поскольку это может привести к различным воспалениям.

«Это приведёт к радикулитам, даже может быть воспаление тройничного нерва. Голову на сквозняках продувает очень сильно. Лучше включать кондиционер на +22 °С», — объяснила Алексеева в беседе с URA.RU.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.