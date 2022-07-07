Путин заявил о хороших прогнозах по урожаю в России

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Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил, что в стране ожидается хороший урожай в этом году.
Путин заявил о хороших прогнозах по урожаю в России
  • AP

«У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн т пшеницы будет. Это заметный объём, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн т пшеницы, у нас — 130. Это прилично. Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы», — цитирует его ТАСС.

  • Путин заявил о хороших прогнозах по урожаю в России

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.

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