В МИД заявили о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна
- РИА Новости
«Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты», — сказала она в ходе брифинга.
Также Захарова подчеркнула, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, а также ежедневно обеспечивает безопасные коридоры для этих целей.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Запад должен прекратить блокировать поставки продовольствия, если его беспокоит наступление голода в мире.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывозу зерна с украинской территории мешает сам Киев.
Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.