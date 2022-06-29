В МИД заявили о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.
В МИД заявили о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна
  • РИА Новости

«Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты», — сказала она в ходе брифинга.

Также Захарова подчеркнула, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, а также ежедневно обеспечивает безопасные коридоры для этих целей. 

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Запад должен прекратить блокировать поставки продовольствия, если его беспокоит наступление голода в мире.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывозу зерна с украинской территории мешает сам Киев.

Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить