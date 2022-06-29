В МИД заявили о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.

«Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты», — сказала она в ходе брифинга.

Также Захарова подчеркнула, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, а также ежедневно обеспечивает безопасные коридоры для этих целей.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Запад должен прекратить блокировать поставки продовольствия, если его беспокоит наступление голода в мире.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что вывозу зерна с украинской территории мешает сам Киев.

Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.