Кардиолог Соколов перечислил полезные для сердца напитки

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, что для сердца полезны травяные чаи и напитки, содержащие калий и магний.
Кардиолог Соколов перечислил полезные для сердца напитки
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Как рассказал Соколов в беседе с «Газетой.Ru», для сердца полезны морсы и свежевыжатые соки без сахара, например из чёрной смородины, черники, земляники, малины, моркови, яблок, абрикосов, персиков, бананов, тыквы.

«Хороши фреши из огурца, петрушки и шпината, компоты из сухофруктов, инжира, фиников, кураги, чернослива. Но перед тем, как начать принимать эти продукты, посоветуйтесь со своим лечащим врачом», — порекомендовал кардиолог.

Ранее в беседе с URA.RU врач-диетолог, невролог израильского госпиталя «Хадасса» Анна Коробкина дала советы по питанию в жару.

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