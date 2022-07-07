Врач Романенко назвала причины изменения уровня сахара в крови

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Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала четыре причины изменения уровня сахара в крови.
Врач Романенко назвала причины изменения уровня сахара в крови
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«Сахар в крови повышается после каждого приёма пищи на короткое время, потому что наши механизмы регуляции уровня глюкозы в крови, в частности гормон инсулин, способствуют тому, чтобы сахар поступал в клетки», — рассказала Романенко в беседе к сайтом «Москва 24».

При этом у здоровых людей через некоторое время после еды уровень сахара приходит в норму.

Уровень сахара в крови может также колебаться при приёме некоторых лекарственных препаратов, например, глюкокортикоидных гормонов, или при наличии патологии щитовидной железы и сахарном диабете.

Ранее в разговоре с Nation News доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.

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