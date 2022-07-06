Диетолог Коробкина дала советы по питанию в жару

Врач-диетолог, невролог Израильского госпиталя Хадасса Анна Коробкина дала советы по питанию в жару.

«Если мы проведём аналогию со странами, где реально постоянно жарко, например это Индия, Китай, Таиланд, Мексика, то там постоянно употребляют острую пищу. В еду добавляют различные специи — карри, перец чили, халапеньо, потому что острая пища помогает быстрее охладиться и сохранить чуть пониженную температуру», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, так же работает горячий чёрный чай — организм нагревается, выделяется пот, тело охлаждается.

«Единственное, одежда при этом должна быть из льняных, хлопковых лёгких тканей, чтобы помочь выделению пота. То есть не синтетика», — уточнила Коробкина.

Как считает эксперт, допустимо употреблять, например, лимонады с мятой.

«Из-за ментола мы чувствуем холодок. В результате запускается механизм, который передаёт в мозг информацию о том, что падает температура. То есть ментол обманывает рецептор. И за счёт этой созданной иллюзии мы можем почувствовать прохладу», — пояснила она.

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