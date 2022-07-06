Хирург Аль-Юсеф рассказал о самых популярных пластических операциях

Пластический и челюстно-лицевой хирург, основатель и главный врач центра инновационной медицины Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал о самых популярных пластических операциях.

«Самые популярные — это липосакция, блефаропластика, ринопластика и грудь. Чаще приходят женщины, примерно 10% мужчин и 90% женщин обращаются», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, набирает популярность пересадка волос для мужчин.

«Вторая по популярности среди мужчин — это липосакция живота, боков операционным путём», — сообщил Аль-Юсеф.

Как добавил эксперт, перед обращением к хирургу нужно сформулировать проблему и чётко понимать, что необходимо изменить.

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