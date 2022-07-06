Кардиолог Бекетов рассказал о свойствах кофе

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Кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов рассказал о свойствах кофе.
Кардиолог Бекетов рассказал о свойствах кофе
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«Есть многочисленные исследования, которые сходятся в одном: одна-две, максимум три чашки эспрессо в день, то есть 30—60 мл крепкого кофе, принесут не вред, а пользу. Им эквивалентны два латте, два капучино — в общем, любой кофейный напиток, где в основе именно 30 мл эспрессо, одна признанная доза кофе», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, кому-то будет достаточно и одной чашки кофе в день, а кто-то без вреда для здоровья может выпить и четыре — всё зависит от индивидуальной реакции организма.

«Ведь в кофе содержится не только кофеин, но и множество других веществ, включая кислоты, которые воздействуют на желудочно-кишечный тракт», — пояснил Бекетов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.

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