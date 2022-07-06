Гериатр Ткачёва дала советы по питанию для поддержания работы мозга

Главный внештатный специалист — гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва дала советы по питанию для поддержания работы мозга.

«Прежде всего это достаточное количество овощей и фруктов, то есть много клетчатки, где-то 400—600 граммов в день. Это залог долголетия, в том числе когнитивного долголетия», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно, чтобы в рационе присутствовал растительный или животный белок.

Как отметила Ткачёва, важно держать свой вес под контролем, ограничивать потребление соли до 5 г в сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, что должен включать рацион для людей в возрасте старше 50 лет.