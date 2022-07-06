Офтальмолог Коваль рассказала о витаминах, способствующих укреплению сетчатки глаза

Офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала о витаминах, способствующих укреплению сетчатки глаза.

«Профилактические меры, в первую очередь, это правильное питание, снабжающее нас витаминами, содержащимися в пище. Это витамины А, В, С, Е и омега-3 жирные кислоты. Именно эти витамины отвечают за восприятие света», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, больше всего полезных для глаз витаминов содержится в красных, жёлтых и зелёных овощах, а также в зелени, рыбе и яйцах.

«Поливитаминные комплексы из аптеки полезны в переходный период — поздней осенью, зимой, весной», — добавила Коваль.

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