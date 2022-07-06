Стоматолог Романова рассказала о самых вредных продуктах для зубов

Врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала о самых вредных продуктах для зубов.

«Если говорить про чрезмерно интенсивный контакт, то мы подразумеваем в первую очередь все сладкие газировки. Самые «тяжёлые» наши пациенты, которым обычно нужно лечить много зубов, — это не те, кто ест шоколад килограммами, а как раз те, кто пьёт газировку литрами», — заявила она в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По её словам, второе место по вредности среди сладостей держат ириски, карамельки и всё, что связано с нугой.

К самым безобидным сладостям Романова отнесла шоколад, мармелад и конфеты, которые не требуют рассасывания.

«Может, это не очень хорошо сказывается на фигуре в целом и состоянии здоровья в общем, но конкретно на зубах опосредованно это никак не сказывается. Контакт непродолжительный, поэтому всё хорошо», — пояснила врач.

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