Госдума приняла закон об обеспечении ВС России при проведении операций за рубежом

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу правительства об обеспечении российской армии в ходе проведения контртеррористических и иных операций за пределами страны.
Госдума приняла закон об обеспечении ВС России при проведении операций за рубежом
  • РИА Новости

«Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в отдельные законодательные акты по вопросам обеспечения Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории России», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

При введении спецмер в экономике юрлица будут не вправе отказаться от заключения контрактов для проведения контртеррористических и иных операций ВС России за пределами страны.

Также при введении спецмер кабмин России получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.

Документ был внесён в Госдуму 30 июня.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.

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