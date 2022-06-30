В Госдуму внесли проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей

Короткая ссылка
Правительство внесло в Госдуму проект об обеспечении ВС России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. В пояснительной записке к документу отмечается, что на фоне проведения спецоперации возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике.
В Госдуму внесли проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Проект федерального закона... направлен на обеспечение проведения Вооружёнными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», — цитирует записку РИА Новости.

Необходимость оперативного удовлетворения таких потребностей, особенно в условиях санкций, потребует «временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», говорится в проекте.

В частности, это потребует «дозагрузить» производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, в том числе мобилизационные.

«И организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа», — сообщается в документе.

Для этого предлагается предоставить правительству полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить