В Госдуму внесли проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей
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«Проект федерального закона... направлен на обеспечение проведения Вооружёнными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», — цитирует записку РИА Новости.
Необходимость оперативного удовлетворения таких потребностей, особенно в условиях санкций, потребует «временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», говорится в проекте.
В частности, это потребует «дозагрузить» производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, в том числе мобилизационные.
«И организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа», — сообщается в документе.
Для этого предлагается предоставить правительству полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики.