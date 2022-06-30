В Госдуму внесли проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей

Правительство внесло в Госдуму проект об обеспечении ВС России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. В пояснительной записке к документу отмечается, что на фоне проведения спецоперации возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике.

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