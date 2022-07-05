Госдума одобрила проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что согласно документу правительство может принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики.
В частности, речь идёт о временном расконсервировании мобилизационных мощностей и объектов и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва.
Также предусматривается «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях».
В документе говорится, что юридические лица не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идёт о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.
Документ был внесён в Госдуму 30 июня.
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