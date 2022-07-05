Госдума одобрила проект об обеспечении ВС России при проведении операций за границей

Госдума приняла в первом чтении проект правительства об обеспечении Вооружённых сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что согласно документу правительство может принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики.

В частности, речь идёт о временном расконсервировании мобилизационных мощностей и объектов и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва.

Также предусматривается «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях».

В документе говорится, что юридические лица не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идёт о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.

Документ был внесён в Госдуму 30 июня.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская армия с начала военной спецоперации на Украине бесперебойно получает всё необходимое.