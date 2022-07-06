Врач Кузнецова назвала возможные причины заболеваний в жаркую погоду

Врач — аллерголог-иммунолог Светлана Кузнецова объяснила, почему у некоторых людей в жару ослабевает иммунитет и повышается риск заболеть.

В жару нужно избегать резких перепадов температуры, посоветовала она в беседе с Life.ru.

Сквозняк дома, плавание в холодной воде, употребление мороженого и холодных напитков в жару являются распространёнными причинами возникновения простудных заболеваний, отметила специалист.

А из-за резкой смены климата, предупредила Кузнецова, может произойти сбой в иммунной системе.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.