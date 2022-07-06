Врач Кузнецова назвала возможные причины заболеваний в жаркую погоду
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В жару нужно избегать резких перепадов температуры, посоветовала она в беседе с Life.ru.
Сквозняк дома, плавание в холодной воде, употребление мороженого и холодных напитков в жару являются распространёнными причинами возникновения простудных заболеваний, отметила специалист.
А из-за резкой смены климата, предупредила Кузнецова, может произойти сбой в иммунной системе.
Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.