Врач Кузнецова назвала возможные причины заболеваний в жаркую погоду

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Врач — аллерголог-иммунолог Светлана Кузнецова объяснила, почему у некоторых людей в жару ослабевает иммунитет и повышается риск заболеть.
Врач Кузнецова назвала возможные причины заболеваний в жаркую погоду
  • Gettyimages.ru

В жару нужно избегать резких перепадов температуры, посоветовала она в беседе с Life.ru.

Сквозняк дома, плавание в холодной воде, употребление мороженого и холодных напитков в жару являются распространёнными причинами возникновения простудных заболеваний, отметила специалист. 

А из-за резкой смены климата, предупредила Кузнецова, может произойти сбой в иммунной системе.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

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