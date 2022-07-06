Госдума приняла исключающий ряд налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса закон
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022—2024 годах.
Также снимается ограничение по численности работников и снижается до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
Отмечается, что документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.