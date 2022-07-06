Госдума приняла исключающий ряд налоговых льгот для высокорентабельного IT-бизнеса закон

Госдума приняла закон, который уточняет условия предоставления налоговых льгот в сфере IT. Он исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022—2024 годах.

Также снимается ограничение по численности работников и снижается до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Отмечается, что документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.