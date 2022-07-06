Диетолог Аплетаева предупредила о рисках при употреблении разливного пива

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление.

«Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Если нарушены санитарные требования или нормы хранения этого разливного пива, может быть отравление, предупредила специалист.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.