Диетолог Аплетаева предупредила о рисках при употреблении разливного пива

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление.
Диетолог Аплетаева предупредила о рисках при употреблении разливного пива
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«Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Если нарушены санитарные требования или нормы хранения этого разливного пива, может быть отравление, предупредила специалист.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

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