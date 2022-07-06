Алиханов сообщил, что партия цемента будет доставлена в Калининград судном «Холмогоры»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что грузовое судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, доставит в регион партию цемента.

«Холмогоры» готовится ко второму рейсу. В настоящий момент — под погрузкой на терминале Бронка в Санкт Петербурге. Первая партия цемента для Калининграда будет доставлена этим рейсом», — написал Алиханов в своём Telegram-канале.

Ранее Алиханов информировал, что первым рейсом, состоявшимся 30 июня, «Холмогоры» доставили в регион металлопрокат.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Как отметили в Кремле, Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы.

По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, ответные меры способны «перекрыть кислород» Прибалтике.