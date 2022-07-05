В Совфеде прокомментировали планы по маркировке экопродукции

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Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.
В Совфеде прокомментировали планы по маркировке экопродукции
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что всё больше жителей России стремятся питаться экологически чистыми продуктами.

«При этом культура их продажи пока отсутствует. Поэтому любой производитель может налепить на упаковку слова «био» или «эко», и этого достаточно, чтобы его продукция считалась экологически чистой. По оценкам экспертов, более 90% продукции, которая позиционируется как «органик», «эко», «био», на деле не соответствует заявленным характеристикам», — сказал Майоров.

Как напомнил сенатор, каждый производитель органики должен пройти сертификацию, после чего его заносят в единый государственный реестр производителей такой продукции.

«Нахождение в реестре даёт право использовать национальный знак органической продукции. Это белый лист на зелёном фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице. Но наравне с этим в законодательстве ничего не говорится о том, когда и кому можно использовать маркировку «эко» и «био», — пояснил Майоров.

Он добавил, что в новом законопроекте предлагается использовать слова «эко» и «био» только для продукции тех производителей, которые занесены в реестр.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, каким требованиям должна соответствовать органическая продукция, продающаяся в российских магазинах.

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