В Роскачестве рассказали, как отличить органическую продукцию

Эксперты Роскачества объяснили, каким требованиям должна соответствовать органическая продукция, продающаяся в российских магазинах.

Об этом пишет kp.ru.

По словам специалистов, гарантия покупки настоящего органического продукта — наличие действующего сертификата. Согласно закону, в России надписи, используемые для обозначения органических товаров, могут содержать слово «органический» (только на русском языке), а также его сокращения или производные слова.

Кроме маркировки, товар должен числиться в реестре Минсельхоза, название на упаковке должно совпадать с тем, которое указано в сертификате. Также наименование производителя, указанное на упаковке и в описании сертификата, должно совпадать.

Эксперты обращают внимание, что производитель может использовать названия «био», «эко», «фермерский» и тем самым вводить покупателя в заблуждение.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.