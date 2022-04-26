В Роскачестве рассказали, как отличить органическую продукцию

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Эксперты Роскачества объяснили, каким требованиям должна соответствовать органическая продукция, продающаяся в российских магазинах.
В Роскачестве рассказали, как отличить органическую продукцию
  • Gettyimages.ru
  • © Betsie Van Der Meer

Об этом пишет kp.ru.

По словам специалистов, гарантия покупки настоящего органического продукта — наличие действующего сертификата. Согласно закону, в России надписи, используемые для обозначения органических товаров, могут содержать слово «органический» (только на русском языке), а также его сокращения или производные слова.

Кроме маркировки, товар должен числиться в реестре Минсельхоза, название на упаковке должно совпадать с тем, которое указано в сертификате. Также наименование производителя, указанное на упаковке и в описании сертификата, должно совпадать. 

Эксперты обращают внимание, что производитель может использовать названия «био», «эко», «фермерский» и тем самым вводить покупателя в заблуждение.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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