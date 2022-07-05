Доктор Бергман рассказал, вредно ли есть на ночь

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Врач-терапевт Давид Бергман рассказал, что еда на ночь может быть вредна только при избытке калорий.
Доктор Бергман рассказал, вредно ли есть на ночь
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Telegram-канал доктора.

«Если поздний ужин укладывается в суточную норму калорий (обычно у женщин это от 2000 до 2500 ккал в зависимости от образа жизни, у мужчин — от 2500 до 3500. — RT), то вы не поправитесь. Но если за день вы съедаете больше калорий, чем тратите, то вес начнёт расти, даже если ложиться спать голодным», — объяснил Бергман.

По его словам, последний приём пищи, состоящий из чего-то лёгкого, должен быть за полтора—два часа до сна.

Как отметила врач-диетолог Людмила Денисенко, не стоит забывать и про личные биоритмы человека.

Ранее в разговоре с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала не употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления.

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