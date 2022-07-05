Педиатр Татаркина рассказала о важности вакцинации детей

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Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина напомнила о важности вакцинации детей и рассказала об обязательных прививках.
Педиатр Татаркина рассказала о важности вакцинации детей
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«Очень важна вакцинация детей. Согласно национальному календарю профилактических прививок, после рождения ребёнку проводится вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа», — уточнила эксперт в беседе с «Известиями».

Она отметила, что эти прививки проводятся по определённому графику, который учитывает возраст ребёнка.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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