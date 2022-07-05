Диетолог Нефёдова рассказала о пользе фруктовых салатов

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала о пользе фруктовых салатов, а также о том, какие особенности организма нужно учитывать при их приготовлении.

Как отметила Нефёдова в интервью радио Sputnik, вопреки распространённому мнению, во фруктовых салатах нет избытка сахара и пользы в таких салатах больше, чем вреда.

«Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты — как микро, так и макро. Микро — это витамины и минералы. Макро — белки, жиры, углеводы, в зависимости от фрукта», — объяснила Нефёдова.

Также с фруктами организм получает и фитохимические вещества, которые способствуют снятию хронического воспаления.

Она добавила, что салат можно сделать из любых фруктов, но необходимо учитывать состояние здоровья. Так, если человек страдает от изжоги или рефлюкса, то фруктовый салат ему не рекомендуется.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.