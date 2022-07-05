Диетолог Королёва перечислила вредные для здоровья крупы

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва посоветовала не употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления.
Диетолог Королёва перечислила вредные для здоровья крупы
  • globallookpress.com

В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что самой вредной является манная крупа. По её словам, это не только высокоуглеводный, но и высокоглютеновый продукт.

Она не советует употреблять и белый рис, поскольку он прошёл обработку и лишился полезной оболочки. Каши быстрого приготовления также являются вредными, поскольку в них содержится много сахара.

«Они не только обладают низкой питательной ценностью, но и идут максимально во вред из-за большого количества сахара в составе», — объяснила Королёва.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

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