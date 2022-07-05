Терапевт Лишин рассказал о рисках употребления кофе в жару

Терапевт Виктор Лишин рассказал, что употребление кофе в жару увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

«Кофе даёт мочегонный эффект. Это может привести к обезвоживанию. Конечно, это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом страдает сердце от кофе. Кофе сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления. Если уже есть проблемы с давлением, то кофе его ещё повысит», — объяснил он в беседе с URA.RU.

В связи с этим врач порекомендовал употреблять не более двух чашек кофе в день, а после каждого приёма выпивать стакан воды, чтобы восполнить недостаток жидкости.

Ранее в беседе с «Известиями» врач-диетолог Наталия Герасимова предупредила, что магазинный квас является газированным напитком с большим количеством сахара.