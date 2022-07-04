Врач Бурляева дала советы по употреблению свежевыжатых соков

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Врач-терапевт, диетолог высшей категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Екатерина Бурляева дала советы по употреблению свежевыжатых соков.
Врач Бурляева дала советы по употреблению свежевыжатых соков
  • Gettyimages.ru

«Свежевыжатые соки имеют высокую концентрацию витаминов по сравнению с теми фруктами и овощами, из которых эти соки выжимали. Но соки из сладких фруктов дают большую дозу простых углеводов, то есть сахара, и уровень инсулина в крови человека существенно повышается», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, сок из несладких фруктов или овощей имеет в составе много органических кислот, поэтому не рекомендован людям с заболеваниями ЖКТ.

Как считает Бурляева, на голодный желудок пить сок нежелательно — лучше выбрать смузи, в составе которого есть ещё и пищевые волокна.

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