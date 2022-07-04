В Тверской области зафиксировали 11 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 11 случаев COVID-19 за последние сутки. Выписаны 25 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 330. Вылечились 160 106.

Также стало известно, что в Севастополе в настоящее время развёрнуто 95 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

За последние сутки в ковидные стационары города госпитализированы три человека. На лечении находятся 55 человек, в том числе 37 — с подтверждённым COVID-19.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.