Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией
  • © AP Photo / Paolo Santalucia

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что через два-три месяца может быть подъём заболеваемости.

Как пояснил эксперт, среди причин — большое количество групп риска по COVID-19 и циркуляция пандемических штаммов нового коронавируса.

«Появились новые штаммы с большим мутационным потенциалом — стелс-омикрон, четвёртый и пятый варианты», — добавил Викулов.

Со своей стороны, врач Андрей Кондрахин в беседе с изданием Pravda.Ru прокомментировал решение Роспотребнадзора о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.

«Есть коллективные и оперативные мероприятия, то есть маски, режим, санитайзеры. Ещё существуют общие мероприятия, профилактические меры, которые остались. Как мы прививаем детей от гриппа, разных видов инфекций, так и вакцинируем против новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, заболеваемость может сохраняться, но она не превышает эпидпорог.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

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