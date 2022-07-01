Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что через два-три месяца может быть подъём заболеваемости.

Как пояснил эксперт, среди причин — большое количество групп риска по COVID-19 и циркуляция пандемических штаммов нового коронавируса.

«Появились новые штаммы с большим мутационным потенциалом — стелс-омикрон, четвёртый и пятый варианты», — добавил Викулов.

Со своей стороны, врач Андрей Кондрахин в беседе с изданием Pravda.Ru прокомментировал решение Роспотребнадзора о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.

«Есть коллективные и оперативные мероприятия, то есть маски, режим, санитайзеры. Ещё существуют общие мероприятия, профилактические меры, которые остались. Как мы прививаем детей от гриппа, разных видов инфекций, так и вакцинируем против новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, заболеваемость может сохраняться, но она не превышает эпидпорог.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.