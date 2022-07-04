Учёный Сериков рассказал, к каким заболеваниям могут привести переработки

Заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков рассказал, что переработки могут способствовать развитию гипертонии, ишемической болезни сердца и невротических расстройств.

«Длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников», — сказал специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, это может привести в том числе к возрастанию риска развития профзаболеваний — например, к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и нервно-мышечной системой.

«А также к риску производственно-обусловленных заболеваний при нервно-эмоциональном умственном труде, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, невротические расстройства», — добавил Сериков.

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