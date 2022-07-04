Учёный Сериков рассказал, к каким заболеваниям могут привести переработки
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«Длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников», — сказал специалист в беседе с URA.RU.
По его словам, это может привести в том числе к возрастанию риска развития профзаболеваний — например, к проблемам с опорно-двигательным аппаратом и нервно-мышечной системой.
«А также к риску производственно-обусловленных заболеваний при нервно-эмоциональном умственном труде, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, невротические расстройства», — добавил Сериков.
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