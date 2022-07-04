Диетолог Гинзбург рассказал о пользе супа

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Михаил Гинзбург, врач-диетолог, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, рассказал, чем полезен суп.
Диетолог Гинзбург рассказал о пользе супа
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По словам Гинзбурга, суп менее калориен, чем вторые блюда, но при этом является довольно сытным и полезным.

«Хорошо, когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Многие гастроэнтерологи и диетологи советуют пищу запивать. А суп и запивать не надо. Эта пища менее раздражает желудок. Супы лучше перевариваются. Вариантов этих блюд огромное множество. Легко уйти в диетическое питание», — сказал специалист в беседе с URA.RU.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что повышение уровня сахара в крови после еды неопасно.

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