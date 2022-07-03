РИА Новости: коммерческий спутник США снимал Белгород 30 июня

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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку Белгорода 30 июня, сообщает РИА Новости.
РИА Новости: коммерческий спутник США снимал Белгород 30 июня
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Отмечается, что американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

Как сообщило Министерство обороны России, ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения городов, подчеркнули в ведомстве.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

28 июня генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что НАТО передаёт украинской армии данные, собранные западными частными спутниковыми операторами.

По его словам, это касается и компании Maxar.

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