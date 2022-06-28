Рогозин: НАТО передаёт ВСУ данные частных спутниковых операторов

НАТО передаёт украинской армии данные, собранные западными частными спутниковыми операторами, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, это касается и компании Maxar.

«Информация присутствует по самым разным источникам. Мы не обязаны их раскрывать, но могу сказать, что все ведущие частные компании, такие как, например, тот же самый Maxar, работают сейчас исключительно на формирование единого облака данных, которые используются НАТО для передачи конкретной информации украинским вооружённым силам», — сказал Рогозин РИА Новости.

Гендиректор «Роскосмоса» ранее уже отмечал, что частные компании из США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет.

Он напомнил, что ведущие операторы, которые занимаются алгоритмами для создания бесшовных высокодетальных снимков земной поверхности, сегодня работают в основном на Пентагон.

В частности, как сообщило РИА Новости, коммерческие спутники американской компании Maxar Technologies вели съёмку Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области за три дня до того, как на нём произошли взрывы.

Сама компания при этом имеет десятилетний контракт с правительством США в лице структуры Пентагона на сумму до $3,24 млрд.