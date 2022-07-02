Диетолог Герасимова предупредила о последствиях частого употребления энергетиков

Злоупотребление энергетическими напитками может стать причиной избыточного веса, нарушения гормонального фона и инсулинового обмена, заявила диетолог Наталия Герасимова.

В беседе с URA.RU она отметила, что в составе таких напитков часто содержится сахар в растворённой форме.

«При частом употреблении может приводить к избыточному весу, нарушению гормонального фона и инсулинового обмена, привыканию к сладким напиткам. Сначала человек утром пьёт энергетик, потом запивает это колой, потом восемь ложек сахара в чай перед сном», — заявила Герасимова.

Она также отметила, что содержание ряда ингредиентов может привести к индивидуальным проблемам со здоровьем из-за непереносимости тех или иных компонентов в составе энергетиков. Чаще всего это связано с кофеином.

При этом от таких напитков, по словам диетолога, есть и польза.

«В энергетиках содержатся компоненты, которые обладают позитивными свойствами. Например, аминокислоты, такие как таурин, растительные экстракты. Они даже входят в состав биологически активных добавок и обладают некоторыми лечебными свойствами», — пояснила специалист.

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