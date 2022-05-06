Диетолог Поляков перечислил вредные для здоровья напитки

Психолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что человеку стоит отказаться от пакетированных соков, газировки и сладких алкогольных напитков, чтобы сохранить здоровье.

«Пакетированные соки нужно убирать. Там кроме сахара, ароматизаторов и консервантов ничего нет... Точно не надо энергетики и алкогольные напитки с сахаром, различные коктейли. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа», — сказал Поляков в беседе с URA.RU.

Также вредны и сладкие газированные напитки, которые возбуждают аппетит. Это может привести к появлению избыточного веса и ожирению, добавил врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.