Диетолог Поляков перечислил вредные для здоровья напитки

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Психолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что человеку стоит отказаться от пакетированных соков, газировки и сладких алкогольных напитков, чтобы сохранить здоровье.
Диетолог Поляков перечислил вредные для здоровья напитки
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«Пакетированные соки нужно убирать. Там кроме сахара, ароматизаторов и консервантов ничего нет... Точно не надо энергетики и алкогольные напитки с сахаром, различные коктейли. Из-за них в два раза быстрее убивается поджелудочная железа, гораздо быстрее можно заработать реактивный панкреатит, сахарный диабет второго типа», — сказал Поляков в беседе с URA.RU.

Также вредны и сладкие газированные напитки, которые возбуждают аппетит. Это может привести к появлению избыточного веса и ожирению, добавил врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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