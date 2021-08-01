Диетолог рассказала, кому нельзя пить газировку

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Ангелина Шурпина
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, кому нельзя пить сладкую газированную воду и воду с газом.
Диетолог рассказала, кому нельзя пить газировку
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«Газированную воду с сахаром не рекомендуется употреблять беременным, потому что вещества, которые в них содержатся, влияют на развитие плода. Также не рекомендуется маленьким детям, пожилым людям, людям, у которых гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические, повышенная возбудимость и нарушение сна», — заявила диетолог.

По её словам, сладкие напитки провоцируют ожирение, в том числе у детей.

«Наличие ортофосфорной кислоты повреждает зубную эмаль и повышает кислотность желудка, поэтому не рекомендуется её употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвами, колитами. Ортофосфорная кислота плохо влияет на всасываемость кальция и вымывает его из костей скелета», — отметила Писарева.

Она уточнила, что данные напитки не утоляют жажду, а наоборот, слизистая рта пересыхает во время их потребления, ими невозможно напиться. А если увеличить количество воды, то усилится и нагрузка на почки, что является опасным.

«Напитки лайт низкокалорийные, но не такие безвредные, сахар в них заменён на искусственный подсластитель, в основном это аспартам... Не стоит пить в больших количествах и давать детям», — сказала Писарева.

Диетолог уточняет, что умеренное употребление столовой газированной воды без сахара не принесёт особого вреда организму.

«Газированная вода бывает разная — бывает минеральная, которая натуральной газации, а бывает сильногазированная, в которую добавлен углекислый газ. Официальные противопоказания по потреблению газированной воды — это дети младше трёх лет, люди с хроническими заболеваниями, например ожирением, избыточный вес, гастрит, язвенные болезни, различные аллергии, патология желудочно-кишечного тракта», — заключила врач.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

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