В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Копии обращений в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы есть в распоряжении RT.
В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
  • РИА Новости

Общественница отметила, что для производства энергетиков используются различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы.

По её словам, врачей и родительское сообщество ещё тревожит, что энергетики размещаются в основном на полках с прохладительными напитками, в связи с чем создаётся обманчивое и опасное впечатление, будто энергетические напитки являются чем-то безобидным.

Также Волынец добавила, что употребление энергетических напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

Как подчеркнула основатель Национального родительского комитета, дети и подростки в силу отсутствия знаний и жизненного опыта в большинстве случаев не в состоянии оценить вред от употребления энергетиков, при этом и врачи, и внимательные родители категорически против того, чтобы дети пили эти напитки.

Именно поэтому в некоторых регионах России на местном уровне уже введён запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, заявила она.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — говорится в обращении.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с RT рассказала, какое влияние оказывают энергетические напитки на здоровье.

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