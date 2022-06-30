Диетолог Соломатина перечислила напитки для утоления жажды

Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки для утоления жажды.

В беседе с НТВ она заявила, что это может быть вода с лимоном.

«Также помогает минеральная вода. Минералка — напиток с солями (электролитами), они вымываются на жаре, когда мы теряем влагу, что создаёт ощущение слабости и вялости. Без них наши мышцы не могут работать нормально, а сердце — та же мышца. Минералка хорошо утоляет жажду, только нужно знать меру — не более стакана в день», — сказала эксперт.

Как подчеркнула Соломатина, лучше всего усваивается жидкость комнатной температуры.

Ранее диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что употребление большого количества сахара оказывает негативное влияние на здоровье человека.