Диетолог Соломатина перечислила напитки для утоления жажды

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Диетолог Елена Соломатина перечислила напитки для утоления жажды.
Диетолог Соломатина перечислила напитки для утоления жажды
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В беседе с НТВ она заявила, что это может быть вода с лимоном.

«Также помогает минеральная вода. Минералка — напиток с солями (электролитами), они вымываются на жаре, когда мы теряем влагу, что создаёт ощущение слабости и вялости. Без них наши мышцы не могут работать нормально, а сердце — та же мышца. Минералка хорошо утоляет жажду, только нужно знать меру — не более стакана в день», — сказала эксперт.

Как подчеркнула Соломатина, лучше всего усваивается жидкость комнатной температуры.

Ранее диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что употребление большого количества сахара оказывает негативное влияние на здоровье человека.

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