Врач Есакова рассказала, кому противопоказаны яблоки
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«Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки — запечённые или яблочное суфле», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, сладкие яблоки могут быть вредны тем, кто страдает сахарным диабетом.
«Не стоит забывать об индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях», — добавила Есакова.
Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.