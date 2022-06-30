Врач Есакова рассказала, кому противопоказаны яблоки

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Гастроэнтеролог, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова рассказала, кому противопоказаны яблоки.
Врач Есакова рассказала, кому противопоказаны яблоки
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«Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки — запечённые или яблочное суфле», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, сладкие яблоки могут быть вредны тем, кто страдает сахарным диабетом.

«Не стоит забывать об индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях», — добавила Есакова.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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