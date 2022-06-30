Диетолог Богданова предупредила о вреде употребления большого количества сахара

Диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова рассказала, что употребление большого количества сахара оказывает негативное влияние на здоровье человека.

«Это проблема не только с сердцем и сосудами, но и с работой мозга. Есть уже такое понятие, как диабет мозга. То есть это деменция, болезнь Альцгеймера. Есть гипотеза, что большое содержание сахара в крови вызывает именно эти заболевания, поражение нервной системы и клеток мозга, нейронов. Чем меньше сахара, тем лучше работает мозг. Чем лучше работает мозг, тем дольше человек живёт», — объяснила Богданова в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.