Диетолог Богданова предупредила о вреде употребления большого количества сахара
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«Это проблема не только с сердцем и сосудами, но и с работой мозга. Есть уже такое понятие, как диабет мозга. То есть это деменция, болезнь Альцгеймера. Есть гипотеза, что большое содержание сахара в крови вызывает именно эти заболевания, поражение нервной системы и клеток мозга, нейронов. Чем меньше сахара, тем лучше работает мозг. Чем лучше работает мозг, тем дольше человек живёт», — объяснила Богданова в беседе с радио «Комсомольская правда».
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